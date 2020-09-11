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تليفزيون اليوم السابع يسلط الضوء على استعدادات مصر للتجارب السريرية على لقاح كورونا

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تناولت التغطية الموسعة لتليفزيون اليوم السابع، التى قدمتها رغدة بكر، انتهاء وزارة الصحة والسكان من التجهيزات النهائية لبدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحين للوقاية من الإصابة بفيروس المستجد بمقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، وفقا لمقتضيات وقواعد وأخلاقيات البحث العلمي.

وقال الزميل وليد عبد السلام، مسئول ملف الصحة باليوم السابع خلال التغطية، إن لجنة أخلاقيات البحث العلمى بالوزارة وافقت على معايير إجراء التجارب السريرية على 15 ألف متطوع للقاحين للوقاية من كورونا، مشيرا إلى أن لجنة أخلاقيات البحث العلمى حددت بشكل دقيق الأشخاص الأصحاء الذين سيحصلون على اللقاح وطريقة الحصول علية وعدد المرات، للتأكد من قدرته على تكوين الأجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا حال العدوى.

وأوضح أنه تم إعداد مركز لإجراء التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة في فاكسيرا، ولم يتم تحديد موعد بدء الدراسات حتى الآن، كما تم إعداد ما يسمي بالصيغ الاتفاقية التى سيوقع عليها المتطوعون قبل الخضوع للتجارب السريرية، مشيرا إلى أنه تم إعداد البروتوكول الذي سيخضع له المتطوع بشكل كامل، وتابع: "الدراسات السريرية ستتم على الأشخاص الأكبر من سن 18 عاما ولن يكون هناك أى تجريب للقاحات على الأطفال".

وأشار إلى أنه يتم حاليا تدريب 10 أطباء و19 ممرضة على آليات إجراء البحث في المركز المخصص لذلك في المصل واللقاح، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مسحة لكل متطوع وإعطائه اللقاح على أن يتم الكشف عن ظهور أجسام مضادة لكورونا فى الدم بعد 21 يوما، كما أنه يمكن إعطاء اللقاح للأشخاص الإيجابيين لكورونا ولم تظهر عليهم أعراض، كما يتضمن البروتوكول الذى سيخضع له أكثر من 15 ألف مبحوث قياس العلامات الحيوية مثل الحرارة والصغط والسكر مع التعرف علي التاريخ المرضى للشخص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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