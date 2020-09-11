ارتفاع الإصابات بالكورونا بالجزائر لـ 47 ألفا و752 مصابا و1599 حالة وفاة

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 47 ألفا و752، و1599 حالة وفاة.
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 264 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 33 ألفا و723 حالة.
وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 32 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى.
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