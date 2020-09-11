15 دقيقة.. الأهلي يضغط والإسماعيلي يبحث عن التعادل

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة حالياً بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز ،والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف من ركلة جزاء سجلها علي معلول في الدقيقة الخامسة بعدما قام محمد مجدي حارس الإسماعيلي بعرقلة السنغالي بادجي مهاجم الأهلي.

ونشط فريق الإسماعيلي بعد هدف معلول وحاول زياردة شباك محمد اشلناوي عن طريق محمد الشامي الذي أنطلق بأكثر من كرة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني،أيمن أشرف، رامي ربيعة وعلي معلول ، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي واليو بادجي ، وشارك أيمن أشرف في اللحظات الأخيرة قبل إنطلاق المباراة بدلاً من ياسر إبراهيم الذى تعرض للأصابة ، ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر.

ويدخل الاهلى موقعة الليلة متربعاً على قمة الدورى برصيد ٦٨ نقطة ولم يخسر سوى مباراة واحدة وتعادل فى مباراتين، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – محمد الشامى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".

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وتترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلى والإسماعيلى على وجه الخصوص مباراة الليلة والتى سيكون لها دور كبير فى حسم لقب الدورى مُبكراً للأهلى الذى بات يحتاج 6 نقاط فقط للتتويج رسمياً ببطولة الدورى ، ويُدير محمود عاشور لقاء الليلة ويعاونه محمد محمود لطفى وعمر فتحى أما أحمد عبد الله حكما رابعا، ومحمود ناصف حكم الفيديو، ويعاونه محمود ناجي.

ويفتقد الأهلى فى المباراة كلاً من حسين الشحات وعمرو السولية ومحمود متولى ومحمد محمود للإصابة، بجانب صالح جمعة لأسباب فنية، فيما يستعيد الفريق نجمه محمود كهربا بعد انتهاء الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى، فيما يغيب عن الإسماعيلى الرباعى باهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن بسبب الإصابة، بينما خرج من قائمة الدراويش باتريك كادو وفخر الدين بن يوسف مهاجما الفريق الأصفر بعد نهاية إعارتهم ورفضهم الاستمرار لنهاية الموسم مع النادى.



