محامى صالح جمعة يكشف تفاصيل اتهامه بتهشيم سيارتين فى الزمالك

قال أشرف عبد العزيز محامى صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، أنه تم الاتفاق على التصالح مع الشاكى في واقعة اتهام نجم الأهلى بالتسبب في تهشيم أحد السيارات عقب الاصطدام بها بسيارته في منطقة الزمالك، وجارى إنهاء إجراءات التصالح.
وتابع "عبد العزيز"، أن جهة التحقيق استمعت لأقوال صالح جمعة لاعب الأهلى والشاكي، ولم تتخذ أى قرارات بشأن الواقعة حتى الآن، وأوضح في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك سيارتين متضررتين في الواقعة، وتم التصالح مع مالك أحد السيارتين بشكل ودي، والثاني جارى الانتهاء من إجراءات التصالح معه أمام النيابة العامة.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى أخطاراً من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفادة وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك.
انتقل المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته أصطدم بسيارتين ملاكى، مما أدى لتهشمهما وتم التحفظ على اللاعب والسيارات للوقوف على ملابسات الحادث، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة.
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