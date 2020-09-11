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كهربا يرتدى قميص رمضان صبحى فى مواجهة الأهلى والإسماعيلى

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ظهر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على مقاعد البدلاء فى مواجهة فريقه أمام الإسماعيلى التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز، بالقميص الذى يحمل الرقم 7، الذى كان يرتديه رمضان صبحى مع المارد الأحمر من بداية الموسم، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية مدة إستعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ثم إنتقل اللاعب إلى صفوف بيراميدز لمدة 5 سنوات مقبلة.

رمضان صبحى بقميص الأهلى
رمضان صبحى بقميص الأهلى

وشارك كهربا فى المباراة بالدقيقة 75، بعد غياب طويل بسبب الإيقاف، ويتقدم الأهلى على الإسماعيلى حتى الأن بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهم على معلول، وأليو بادجى، وأحمد الشيخ.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني،أيمن أشرف، رامي ربيعة وعلي معلول ، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي واليو بادجي ،  وشارك أيمن أشرف في اللحظات الأخيرة قبل إنطلاق المباراة بدلاً من ياسر إبراهيم الذى تعرض للأصابة ، ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر.

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كهربا فى مباراة الأهلى والإسماعيلى
كهربا فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

 

ويدخل الاهلى موقعة الليلة متربعاً على قمة الدورى برصيد ٦٨ نقطة ولم يخسر سوى مباراة واحدة وتعادل فى مباراتين، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف  – محمد الشامى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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