عبد الستار صبرى: كريستيانو رونالدو كان بيعتبرنى مثله الأعلى

كشف عبد الستار صبري، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل الخلاف بينه وبين المدرب العالمي جوزيه مورينيو أثناء فترة احترافه، وقال: "الراجل أول ما مسك الفرقة شافني إني أحسن لاعب في الفرقة، فقال لإدارة النادي إنه مينفعش يكون أفضل لاعب في نادي بنفيكا أجنبي، وده كان أول صدام بيني وبينه، وأنا اتكلمت رديت في الإعلام وده زعله مني جامد، وبدأ خلاف كبير بيننا"، وأضاف عبد الستار صبري: "كريستيانو رونالدو وهو صغير كنت أنا مثله الأعلى وكان بيقول إنه نفسه يطلع زي صبري، ودلوقتى هو بقى نجم العالم".

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور: "أنا محظوظ إني لعبت مع كابتن أحمد حسن في منتخب مصر، هو كان مقاتل وبيحارب علشان يجيب جون، لما كان بيقرر يحرز أهداف مكنش بيخرج من الملعب قبل ما يجيب الجون، واحنا كنا جيل بصراحة كلهم لاعيبة تقيلة والمنتخب كان قوى".

وقال صبرى: "بالنسبة للأولاد أنا مقررتش هما هيبلعبوا لعبة إيه، ولكن أهم حاجة عندي إنهم يكونوا رياضيين، مش مهم نوع الرياضة ومش شرط كرة قدم، المهم أنهم يمارسوا الرياضة لأنها صحة للجسم".

