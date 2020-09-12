وزيرة الصحة تعقد اجتماعا هاما حول التجارب السريرية للقاحات كورونا غدا

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، غدا السبت، اجتماع بشأن اللقاح الخاص بفيروس كورونا والتجارب السريرية بمقر شركة فاكسيرا بداخل مبنى المصل واللقاح. وكانت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة، أكدت أنه بداية من غدا السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا فى بعض الدول التى أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.



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