المكسيك تقترب من 70 ألف وفاة مؤكدة بفيروس كورونا

يتخطى عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 70 ألف حالة عند إعلان الأرقام الرسمية اليوم الجمعة وذلك في علامة فارقة محزنة ببلد يعد من بين الأشد تضررا بالوباء في العالم.

وفي تطور يزيد الأمور سوءا، تشير بيانات لوفيات من منتصف مارس حتى مطلع أغسطس إلى أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر من العدد الرسمي بعشرات الآلاف.

وأتى الفيروس على الاقتصاد المتعثر بالفعل والمتوقع الآن أن يسجل انكماشا بنسبة 13 بالمئة هذا العام وهو أشد ركود منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس أن إجمالي الإصابات بلغ 652364 بينما بلغ إجمالي الوفيات 69649.

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وتشير أرقام جامعة جون هوبكنز إلى أن المكسيك تسجل رابع أكبر عدد للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم، وتحتل المركز 13 على أساس الوفيات إلى عدد السكان.

لكن وزارة الصحة قالت في وقت سابق من سبتمبر أيلول إنها سجلت أكثر من 120 ألف وفاة "إضافية" في الفترة بين منتصف مارس وحتى أول أغسطس آب. وقارن الإجراء أعداد الوفيات هذا العام بمتوسط الوفيات على مدار أربعة أعوام من 2015 وحتى عام 2018.

وتوفي بالفيروس أكثر من 900 ألف شخص بأنحاء العالم، وتشهد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك أكبر انتشار للعدوى.