جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم الجمعة.. 3 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج

أقيم اليوم، الجمعة، الموافق 11/ 9/ 2020 أربع مواجهات فى إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى نادى مصر مع الاتحاد السكندرى، وطنطا كان فى مواجهة مصر المقاصة، وإصطدم الجونة بطلائع الجيش، وقمة بين الأهلى والإسماعيلى، وأصبح المارد الأحمر على مقربة من التتويج الرسمى بلقب الدورى هذا الموسم، حيث يتبقى له 3 نقاط لحسم التتويج، قد يحصدها الاثنين المقبل أمام الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالجولة السابعة والعشرين.

وجاء جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز بعد مباريات اليوم الجمعة كالتالى:



جدول ترتيب الدورى المصرى

نادى مصر يخرج بـ"نقطة" من الاتحاد بالتعادل 2 / 2 فى سباق تفادى الهبوط

تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى، بهدفين لمثلهما، في المباراة التى جمعت الفريقان، اليوم، الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، دخل نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم عصام ثروت في حراسة المرمى، علاء عطا ومحمود شبانة وأحمد يوسف ومصطفى كالوشا في الدفاع، ويلس فرتادو وإسلام صلاح وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان في خط الوسط، بينما كليف نياكيا ومحمد نصر فى الهجوم.

بينما ضم تشكيل الاتحاد كل من:"محمود الزنفلى في حراسة المرمى، محمود شعبان ومحمود رزق وعمر الميدانى والسيد سالم في الدفاع ، بينما خالد متولى ونور السيد وأحمد مانجا و أحمد رفعت ورزاق سيسيه في خط الوسط، خالد قمر في الهجوم".

تقدم نادى مصر عن طريق كليف نياكيا بالدقيقة 10، وبعد محاولات من فريق الاتحاد السكندرى للوصول إلى مرمى نادى مصر، سجل أحمد رفعت هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 44 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، بعدما اصطدم كالوشا لاعب نادى مصر مع خالد قمر لاعب زعيم الثغر ليتم احتسابها ركلة جزاء بالرجوع إلى تقنية الفار.

المقاصة يستكمل سلسلة انتصاراته بالتغلب على طنطا بثنائية نظيفة

تغلب مصر للمقاصة على طنطا، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد ذلك الفوز بمثابة الثالث على التوالي للمقاصة بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى والاتحاد السكندرى ليستكمل مسيرته انتصاراته بالتغلب على طنطا.

وبهذه الخسارة يقبع طنطا فى المركز الأخير بجدول الدوري قبل المباراة ويعد الفريق الأكثر تعرضا للهزيمة في جدول الدورى، ويمتلك 17 بينما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً. Advertisements طلائع الجيش "يُغرق" الجونة برباعية فى الدورى حقق فريق طلائع الجيش انتصارًا عريضًا على الجونة، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول بعد تسديدة من عمار حمدى تصدى لها حارس الجونة، ثم ارتدت لناصر منسى الذى سجل منها الهدف الوحيد فى شوط المباراة الأول، وأشار حكم الراية بتسلل ناصر منسى قبل أن يتخد حكم الفار ويحتسب الهدف لصالح الطلائع.

ومع بداية الشوط الثانى أحرز ناصر منسى الهدف الثانى للطلائع، ثم قلص أحمد حمدى الفارق للجونة بهدف فى الدقيقة 55، بعدها أحرز محمد ناصف الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 59، وعزز أحمد سمير النتيجة بهدف رابع فى الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الطلائع للنقطة 29 محتلاً المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 28 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

"صواريخ" الاهلي تُدمّر الإسماعيلي في موقعة 11 سبتمبر

حقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز . سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.



