الحكومة: لا صحة لتصدير الكهرباء إلى دول أوروبية بسعر أقل من الأسعار المحلية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تصدير الحكومة المصرية الكهرباء لدول أوروبية بسعر مدعم أقل من السعر المحلي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتصدير مصر الكهرباء لدول أوربية بسعر مدعم أقل من السعر المحلي، موضحة أنه لا توجد أي ربط كهربائي بين مصر وأى دولة أوروبية حتى الآن، مُشيرةً إلى أن تصدير مصر الكهرباء للخارج يأتي نتيجة امتلاكها احتياطيًّا ضخمًا من الطاقة بمختلف أنواعها -سواء الغاز أو الكهرباء أو الطاقة المتجددة- مما يسهم في زيادة الدخل القومي، وجعل مصر سوقًا جاذباً للاستثمار في مجال الطاقة.
وفي سياق متصل، جار حالياً الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، والذي سيجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك. ف بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات، ويعد المشروع أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبّية، ويحوّل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارّة الأوروبّية.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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