محمد صلاح يحفز نجوم ليفربول لاختياره فى تشكيل "فانتازى بريميرليج"

شجع النجم المصرى محمد صلاح، زملائه فى فريق ليفربول، على اختياره فى التشكيل الخاص بهم، فى لعبة فانتازى بريميرليج، التى تعود من جديد، مع إنطلاق الموسم الجديد 2020 – 2021، من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، وبسؤاله عن اختيارته فى لعبة فانتازى بريميرليج من زملائه فى ليفربول، قال محمد صلاح:"اختارونى أنا، لأنني أحصد أكبر عدد من النقاط كل موسم، هذا سهل"، وقام برنامج " FPL Show"، بتوجيه أسئلة لنجوم فريق ليفربول، عن أى من زملائهم سيختارون فى تشكيل الفانتازى الخاص بهم، حيث حفز محمد صلاح، زملائه على اختياره، لأنه يحصد أكبر عدد من النقاط كل موسم.

وأختار جو جوميز، مدافع الريدز، النجم المصرى فى تشكيل فريقه بلعبه الفانتازى، بسبب تسجيله هدف فى شباك الخصوم كل أسبوع، بينما أختار الظهير الإيسر اندى روبيرتسون، زميله أرنولد، فيما أختار لاعب الوسط فاينالدوم، مواطنه المدافع القوى فان دايك.

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بينما أختار فان دايك، زميله السنغالى ساديو مانى، ونفس الأمر جيمس ميلنر وجويل ماتيب، بينما فضل السويسرى شاكيرى، الحارس البرازيلى أليسون.

ويفتتح ليفربول، بطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي، الموسم الجديد، بمواجهة الصاعد حديثا، فريق ليدز يونايتد، فى السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد".



