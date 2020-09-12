جراءة الـ" VAR واهتزاز عاشور الأبرز في لقاء الإهلى والإسماعيلى تحكيميا

المباراة – الأهلي X الإسماعيلي الـ 26 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة – فوز الأهلي 3/ صفر

الملعب – استاد برج العرب

الحكم – محمود عاشور

المساعد الأول – محمد لطفى

المساعد الثاني – عمر فتحى

الحكم الرابع – احمد عبد الله



تنائي الـ" VAR" – محمود ناصف – محمود ناجى





الـ" VAR" يصحح الأوضاع وعاشور المهزوز يصر على قرارته

كان ثنائى الـ" VAR" كانوا على موعد للتدخل في ابرز قرارات اللقاء بعدما اصدر عاشور فرمان بثلاث ركلات جزاء اثنين للأهلي والأخرى للدراويش وان كانت الأقرب طبقا للقانون الركلة الأولى التي احتسبت للأحمر في الدقيقة 4 من عمر اللقاء بعدما اعتبر الحكم ان مهاجم الأهلي بادجى نجح في لعب الكرة قبل حارس مرمى الإسماعيلي وهنا نتفق معاه لكن الحكم تسرع في ركلة مجدى افشة باعتبار ان هناك لمسة يد على مدافع الدراويش في الدقيقة 45 كما اصر على احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي على رامي ربيعه قرار غريب بعدما لمست الكرة راس ربيعة ولم يكن لمسة يد ورغم ان كابينة الـ" VAR " استدعت الحكم للمراجعة بالشاشة لكنه اصر على القرار رغم انه خاطئ طبقا قانون.





اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

حاول الحكم التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة وبذل جهدا بدنيا كبيرا وحاول لإيجاد زاوية رؤية جيدة وكان يجد صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة خاصه في النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

الشخصية

ظهر عاشور متوترا وغاب عنه التركيز خاصه في شوط المباراة الأول مما إثر بشكل كبير على بعض القرارات الفنية ولكن كان في الشوط الثاني أفضل حالا رغم انه تعرض لأكثر من اختبار للفرق بين التهور والقوة الزائدة.





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تطبيق القانون (38 مخالفة – وعاشور يرسب في اختبار ركلات الجزاء )

عاشور كان مصرا على تقدير الأخطاء طبقا للقانون أحيانا وبتقدير من وجه نظرة أحيانا أخرى مما إثر بشكل كبير على القرارات الفنية للمخضرم محمود عاشور الذي تدخل بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين أبرزها 3 ركلات جزاء اختلاف فيهما مع الـ"VAR” وان كانت الأولى هي الأقرب طبقا للقانون ونختلف معه في الركلتين الآخرتين لانهما طبقا للقانون كان يجب ان يستمر اللعب خاصه ان عاشور من أصحاب الخبرات كما ان كان كوع من مدافع الاهلى لمهاجم الاسماعيلى داخل منطقة جزاء الاحمر والحكم لم يتدخل فى الدقيقة 22 من عمر اللقاء و سمح بإتاحة الفرصة ثم عاد واحتسب المخالفة طبقا للقانون.





العقوبات الانضباطية ( 3 بطاقات صفراء- غاب عنه الفرق بين التهور والقوة الزائدة)

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 3 مناسبات مختلفة لثلاثي الإسماعيلي أسامة ومحمد الشامى واحمد مدبولي للتهور وأن كان هناك أكثر من مخالفة كانت تستحق الإنذار الى جانب أن مخالفتي أسامة إبراهيم ومحمد الشامى كانتا ترتقى الى البطاقة الحمراء للعب بقوة زائدة .

المساعدان

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد ولم يتاثرا بتوتر الدولى محمد عاشور وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمه مؤثرة طبقا للقان وكانوا متواجدين في 3 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية التى شهدت اعتراضات أحيانا من جهاز الاسماعيلى وكان يقظا طوال اللقاء وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.





















إحصائيات المباراة: 32 خطأ – 14ركلات ركنية –3 اهداف –3حالات تسلل – ركلتين جزاء- 3بطاقات صفراء.

الدرجات: الحكم 7.8 - المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0. – ثنائي الفار- 8.5.





