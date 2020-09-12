ريم البارودى موهبة تمثيلية تستحق المزيد

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تندهش وأنت تشاهد موهبة الفنانة الشابة ريم البارودى وقدرتها على التلون بين الشخصيات فمرة تلعب الفتاة الجميلة الرقيقة وأخرى تلعب الفتاة الشعبية، ويتضح ذلك فى أدوارها المتميزة فى الدراما التليفزيوينة سواء مع صلاح السعدنى فى مسلسل "الباطنية"، مرورا بمحطات عديدة مثل أدوارها فى مسلسلات "الشك" و"دلع بنات" و"أزمة نسب".
بدأت مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية "دستور يا أسيادنا"، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحاً كبيراً وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.
وانطلقت ريم البارودى بسرعة فائقة وشيدت لنفسها صرحا لا يستطيع أحد الاقتراب منه، واستطاعت حجز مكان دائم فى الدراما التليفزيونية، وربما يكون ذلك السبب الأقوى التى يجعلك تراها فى أكثر من عمل فى الموسم الواحد.
وكانت آخر أعمال ريم البارودى مسلسل "جمع سالم" أمام النجمة زينة تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى ومحمد الدسوقى وأحمد سلطان، وتدور الأحداث حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.
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