سيدة القطار تتحدث عن الواقعة وتثنى على الانضباط الانفعالي للمجند.. الحاجة صفية: أنا معملتش غير الواجب وده موقف بسيط.. وتؤكد تلقيها هدايا من الرئيس السيسى.. صور

قالت صفية إبراهيم يوسف أبو العزم، خبير رياض أطفال بمدرسة شهداء بدر بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، إنها كانت مستقلة القطار إلى بركة السبع بالمنوفية لحضور حفل زفاف ابن شقيقتها، وشهدت المشادة التى وقعت بين الكمسارية ومجند القوات المسلحة.

وأشادت "سيدة القطار"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بالانضباط الانفعالى للمجند الذى لم يرد على الكمسارية الذين ساقوا هجوما حادا عليه، وتحدثوا معه بحدة شديدة ولكنه كان ملتزما ومنضبطا فى الرد.

وأشارت إلى أنها رفضت تصرف الكمسارية بإجبار المجند على النزول من القطار لعدم دفع قيمة التذكرة، وقالت إنها تدخلت وقررت دفع التذكرة للمجند حتى لا ينزل من القطار، مؤكدة أنها شعرت بأنه موقف إنسانى وواجب عليها التدخل لأنه فى مقام ابنها.

وتابعت أنها لم تكن تتوقع أن الواقعة مصورة بالفيديو، كما لم تتوقع أن تنتشر بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعى، ولم تر فى البداية سوى مشاركة أولادها للفيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأشارت سيدة القطار إلى أن التكريم بدأ يتوالى عليها من كافة الجهات، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والتى أرسلت لها "بوكيه ورد" وهدية عينية أخرى، كما تلقت اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع والذى وعدها بالتكريم فى القاهرة، وكذلك الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

Advertisements

وعلقت قائلة: "إنها سعيدة بقرار وزير النقل بإعفاء مجندى القوات المسلحة من استخراج استمارة السفر أثناء استقلال القطارات والمترو".

ووجهت الحاجة صفية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، فى حديث خاص لـ"اليوم السابع"، الشكر إلى رئيس الجمهورية بعد لفتة الاتصال بها وتقديرها على ما فعلته مع المجند فى القطار، وعلقت قائلة: "ما فعته هو الطبيعى والمفروض يحصل ودى حاجة صغيرة ليس هدفها رياء، وربنا أراد أنها تنتشر وتكبر".

وتابعت أن المجند تحدث بكل احترام مع كمسارية القطار، وكان متمسكا بحقه فى الركوب باستمارة الخدمة العسكرية، إلا أن كمسرى القطار تحدث مع المجند بحدة ورغم ذلك فإن المجند رفض التجاوز فى الحديث وفضل النزول، وهنا تدخلت وعرضت عليه دفع قيمة التذكرة 22 جنيها، ورفض ذلك فى البداية ولكن مع إلحاحه وإصراره على عدم دفع قيمة التذكرة وهنا أكدت له قائلة: "أنا زى أمك يا قلب أمك وأنا معايا أولادى زيك".

وأشارت إلى أنها "تلقيت اتصالات شكر من جهات عديدة على رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ومحافظ الغربية وناس كتير جات وشكرتنى"، موضحة أنها كانت برفقة شقيقاتها الاثنين فى القطار.