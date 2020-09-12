أحمد فوزي يكشف رحيل فايلر لتدريب بيراميدز.. ويفجر مفاجأة بشأن ظهير الزمالك

كشف أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي السابق، حقيقة دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائلاً، خلال تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز فاوضوا فايلر لتولي منصب المدير الفني خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش وهو وافق وسيرحل عن القلعة الحمراء في الموسم الجديد".

وأوضح: "فايلر لن يرحل عن الأهلى في الوقت الجاري ولكن سيرحل بعد نهاية الموسم، وخاصة بعد نهاية مباريات البطولة الإفريقية"، وتابع: "فايلر بات لديه اسم كبير بعد الإنجازات التي حققها مع النادي الأهلي ولكن لا يمتلك عرضًا في أوروبا".

وانتقد أحمد فوزي، السويسري رينيه فايلر، وذلك بسبب التشكيل الخاطئ، قائلاً: "فايلر بيبتدي كل مباراة بتشكيل خاطئ، ويعتمد على الأنجولي جيرالدو دا كوستا، ولعبه أساسي حرام وعلامة استفهام كبيرة".

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وأتم: "جيرالدو لا يصلح للعب في صفوف النادي الأهلي، والطريقة الوحيدة الذي يجب أن يدخل في التشكيل هو اللاعب بمهاجمين وهم مروان محسن وبادجي".

كما كشف حارس الأهلي السابق عن مفاجأة كبيرة بشأن لاعب الزمالك الشاب أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائلاً: "أحمد عيد كان لاعبًا في قطاع الناشئين بالنادى الأهلي سابقًا قبل الإنتقال لنادي الزمالك، والأهلي استغنى عن أحمد عيد مجانًا واللاعب انتقل بعدها إلىميت عقبة".



