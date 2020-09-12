وفاة والدة محمد عبد الواحد مدرب وادى دجلة

توفت إلى رحمة الله تعالى، والدة محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق، ومدرب عام فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، ومن المقرر أن يغيب عبد الواحد عن مباراة فريقه أمام إنبى المقرر لها فى السادسة مساء اليوم، السبت على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وحرص الجهاز الفنى والإدارى ولاعبى الفريق الدجلاوى، وكذلك مجلس الإدارة على تقديم واجب العزاء لمحمد عبد الواحد تليفونيًا، لمواساته بعد أن فاضت روح والدته إلى خالقها، داعين الله عز وجل أن يتغمضها بواسع رحمته.
وكان محمد عبد الواحد، أكد إن ناديه تعرض لظلم تحكيمى واضح خلال لقاءه أمام الأهلى، وقال عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية: "أتظلمنا ظلم واضح أمام الجميع وجهاد جريشة ظلمنا وهو هيشوف الإعادة وهيحس بالذنب أنه ظلمنا".
وتابع محمد عبد الواحد: "الأهلي لا يستحق الفوز أمامنا.. الأهلي لا يستحق الفوز مطلقا ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة فهو متصدر االدورى بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط، جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".
وأضاف: "مجلس ادارة دجلة سيحسم تقديم شكوى ونحن كجهاز فني مستاءين تماما من قرارات جهاد جريشة، وبالتأكيد سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللى كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي".
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