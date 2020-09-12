منافسات قوية تنتظر الفراعنة في انطلاقة الدوري الإنجليزي اليوم

تنطلق منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت، بعدد من المواجهات القوية، أبرزها مواجهة ليفربول مع ليدز يونايتد وأرسنال ضد فولهام، وتشيلسى ضد برايتون، وتوتنهام أمام إيفرتون، وتشهد تحديات كبيرة لنجوم المنتخب الوطنى المحترفين بالبريميرليج.

وستشهد انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز ظهور عدد من لاعبى الفراعنة، حيث سيقود محمد صلاح صفوف ليفربول في مواجهة ليدز يونايتد، بينما سيظهر محمد الننى بقميص أرسنال في مواجهة فولهام، وسيقود احمد حجازى صفوف وست بروميتش ألبيون أمام ليستر سيتى.

محمد صلاح يقود ليفربول في إنطلاقة الدوري الإنجليزي



يقود محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى كتيبة ليفربول في مواجهة ليدز يونايتد فى انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد.



صلاح

الننى في صراع البقاء أمام فولهام



يواجه فريق أرسنال نظيره فولهام في أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت، على ملعب كرافن كوتيج، وسيحاول محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى الظهور بشكل مميز في المباراة، بغرض التمسك ببقائه في صفوف الجانرز، بعد أن أعلنت إدارة النادى الإنجليزى رغبتها في بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكان الننى قد ظهر بمستوى جيد بعد عودة النشاط الكروى عقب توقف كورونا، مما يمنحه فرصة في التمسك بقميص أرسنال.



الننى

حجازى يعود للبريميرليج من جديد



يخوض ويست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه المصرى أحمد حجازى، أولى مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الثالثة من عصر اليوم على ملعب هاوثورنس، أمام ليستر سيتى بعد الصعود من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" في نهاية الموسم المتوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا "2019-2020".



حجازى

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم لسبت 12-09-2020 والقنوات الناقلة



فولهام × آرسنال 1:30 ظهرا beIN Sports HD 2

وست هام يونايتد × نيوكاسل يونايتد الرابعة عصرا beIN Sports HD 2

كريستال بالاس × ساوثهامتون الرابعة عصرا beIN Sports HD 4

ليفربول × ليدز يونايتد السادسة والنصف مساء beIN Sports HD 2



