شاهد صدمة لاعبى الإسماعيلى بعد ثلاثية الأهلى

التقطت عدسة "سوبر كورة" لحظة صدمة لاعبي الإسماعيلى بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام.
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سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت الجمعة ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.
وجاء تشكيل الأهلى كالتالي :حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع : محمد هاني،ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلي معلول، خط الوسط : حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي، خط الهجوم : اليو بادجي، ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر
وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي :" محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".
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