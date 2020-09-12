في أولى حلقات البرنامج الفني " أغنيها لك" تقدم المطربة الشابة "آية علوش"، فكرة جديدة تمزج بين التقديم والغناء حيث تتناول عدد من الأغنيات وتعلق عليها مع غناء مقاطع منها، فى إطار شبابي لايت.
وبدأت آية علوش أولى حلقات البرنامج بطرح مقارنة بين "كوكب الشوق" ام كلثوم و"جارة القمر" فيروز، من حيث نظرة كل فنان للحب في أغانيه التى عشقها جمهورهم من جميع أنحاء الوطن العربي وداخل مصر من مختلف الفئات العمرية.
جدير بالذكر أن برنامج "أغنيها لك"، برنامج فني شبابي يعرض لأول مرة بتلك الفكرة التى تجمع بين تقديم البرامج، والغناء، ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة 9.30 مساء على منصات اليوم السابع المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أم كلثوم VS فيروز.. الحب والتضحية بين جارة القمر وكوكب الشرق بأولى حلقات "أغنيها لك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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