المرور يبدأ إغلاق كلى لمطلع الطريق الدائرى باتجاه الزراعى وشبرا بنها للتطوير

بدأت إدارة مرور الجيزة منذ قليل (منتصف الليل) إغلاق مطلع الطريق الدائرى بشكل كلى أمام القادم من مناطق الوراق والمؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعى، وطريق شبرا بنها الحر لمدة 4 أيام، بسبب أعمال تطوير وسط تواجد الخدمات المرورية.

وقال مصدر أمنى إنه فى ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، تحديدا فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلومترا، فإنه تم إجراء غلق كلى للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعى، وطريق شبرا بنها الحر، وذلك لمده 4 أيام، ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم السبت وحتى الساعة 12 صباح الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجارى.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء تحويلة مرورية خلال تنفيذ الأعمال وهى كالآتى، القادم من مناطق الوراق ويرغب فى الصعود أعلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعى يستكمل السير فى طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأة القناطر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه محور الضبعة، ثم الصعود أعلى محور الضبعة فى الاتجاه المؤدى إلى مناطق القاهرة، ثم النزول مرة أخرى من محور الضبعة للطريق الدائرى مرة أخرى عن طريق المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعى.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها فى المدة المحددة لها.