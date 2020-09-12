سيول جارفة فى تونس تسبب فى خسائر بشرية ومادية.. فيديو وصور

شهدت العديد من المناطق في تونس، أمطارا غزيرة في الآونة الأخيرة، خلفت سقوط 6 ضحايا من بينهم 3 أطفال جرفتهم سيول الأمطار التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية، كما استمرت الأمطار في بعض المناطق حتى اليوم الجمعة.

وهطلت الأمطار الغزيرة في تونس مؤخرا، حيث تحولت إلى سيول جارفة أغرقت العديد من الشوارع وتسببت في حالة من الشلل المروري، كما أضرت بالبنية التحتية الهشة في عدد من المناطق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تونسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إنه من غير المقبول أن تتكرر الأضرار كالتي وقعت إثر هطول أمطار غزيرة بعد ظهر الخميس في تونس، والتي أودت بحياة مواطنين اثنين وخلفت خسائر مادية.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية أثناء زيارته لقاعة عمليات الحماية المدنية إن الاستعدادات لموسم الأمطار والفيضانات ليست كافية وإن البنية التحتية للبلاد مهترئة ويجب العمل على إصلاحها.

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وأشار هشام المشيشي إلى أهمية إيجاد حلول ناجعة لتلافي الخسائر المادية والمعنوية التي تنجر كل مرة عن نزول الأمطار؛ كما طلب المشيشي من وحدات النجدة البقاء في حالة تأهب قصوى للاستجابة لإنقاذ المواطنين.



أمطار غزيرة في تونس مؤخرا



أمطار في تونس



سيول في تونس مؤخرا



