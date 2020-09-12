سيول جارفة تجتاح لبنان واستنفار فى الدفاع المدنى.. فيديو وصور

شهدت بعض المناطق في لبنان سيول جارفة، مساء الجمعة، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو ترصد السيول، بينما دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس مرتضى فرق الوزارة للإستنفار، بعد تلقيه معلومات عن سيل متجه إلى منطقة "البقاع الشمالي – رأس بعلبك – القاع – الهرمل".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قوله إن "السيول التي ضربت بلدتي رأس بعلبك والفاكهة - الجديدة مساء اليوم، هي تحت السيطرة، وتجري في مسارها الطبيعي.

وأضاف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أنه تم استنفار الدفاع المدني وغرفة إدارة مخاطر الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل"، كما أهاب باللبنانيين أن يتوخوا الحيطة والحذر وعدم الإقتراب من مجرى السيل حفاظا على سلامتهم".



جانب من سيول في لبنان

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سيول في لبنان



سيول لبنان



