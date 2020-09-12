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المفتى يؤكد عدم جواز الصلاة فى المسجد المبنى على أرض مغتصبة

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن المسجد المبنى على أرض مغتصبة لا يجوز الصلاة فيه. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - حين ذهب إلى المدينة استأذن أهلها في بناء مسجده في المكان الذى بركت فيه ناقته.

 

وتابع مفتى الديار المصرية: "جاءنا سؤال من أحد المسئولين حول المساجد التي تعترض محور المحمودية، ننظر هل هذه المساجد بنيت بتصاريح وتابعة لوزارة الأوقاف أم لا، ثم ننظر إلى النصوص الشرعية، وانتهينا أن المسجد المبنى بصفة قانونية وتحت مظلة وزارة الأوقاف يجوز للدولة هدمه للمصلحة العامة بشرط بناء الدولة غيره، أما المسجد الذى بنى دون وجه حق وبناء ليس بتصريح ومعتدى على أرض الدولة أو ملكيات خاصة فيجوز هدمه للمصلحة العامة، وإذا أرادت الدولة أن تبنى مكانه وإذا لم ترد لا مسئولية عليها".

 

من ناحية أخرى ذكر المفتى أن أطول خطبة للرسول – صلى الله عليه وسلم – ربما لو خطبها أحد الآن لن تزيد عن 10 دقائق بأى حال من الأحوال.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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