شوبير ينتقد تعامل سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الأهلى ويعلق : اتعلموا من أوروبا

انتقد أحمد شوبير مقدم الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي تحفظ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء بسبب رفض الأخير منح القناة حق التسجيل والحصول على تصريحات من اللاعبين عقب انتهاء اللقاء.

وقال أحمد شوبير في الأستوديو التحليلي المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عبد الحفيظ رفض منح القناة حق الحصول على تصريحات اللاعبين عقب المباراة بداعي أنه تم تأجيلها لما بعد مباراة الاتحاد السكندري على عكس ما يحدث في العالم بأكمله".

وشدد شوبير أن نجوم العالم أمثال رونالدو وميسي يقومون بالتسجيل طالما أن هناك حقوق لقنوات حاصلة على حق البطولات والجميع يشاهد ذلك ويعيه جيداً وبالتالي فإن هناك حالة من الاندهاش لموقف مدير الكرة بالأهلي رغم كامل الاحترام لشخصه".

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وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.



