غرق شاب فى شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من المتطوعين بشاطئ هدير فى منطقة الهانوفيل بحى العجمى غرب الإسكندرية، جثة شاب غريق قام بالنزول لمياه البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ وعدم النزول إلى الشواطئ وعدم وجود أي خدمات عليها.

كان قسم شرطة الدخيلة، تلقى إخطاراً بوجود غريق فى شاطئ هدير بالهانوفيل، توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين أن الشاب قام بالنزول لمياه البحر في الساعة الثالثة ونصف فجرا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، قبل قليل، وهي لشاب يدعى حازم .ا.ف 21 سنه، مقيم شارع ابراهيم الطلخاوى الهانوفيل محافظة الإسكندرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ونقلت الجثة إلى للمشرحة.

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