س و ج.. أبرز 50 سؤالا عن العام الجامعى الجديد.. الخريطة الزمنية ومواعيد الامتحانات.. تفاصيل إجراءات الوقاية من كورونا.. تطبيق منظومة التعليم الهجين وطرق تدريس الكليات العلمية.. مصير الأنشطة الرياضية والفعاليات

مع استعدادت الجامعات للعام الجامعى الجديد للعام الدراسى 2020/2021 ، يرصد " اليوم السابع" فى هذا التقرير المعلوماتى التفاصيل الكاملة لكل ما تريد معرفته عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى بالجامعات وكذلك إجراءات الجامعات للعام الدراسى ومنظومة التعليم الهجين والإجراءات الكاملة للوقاية من فيروس كورونا

س1 متى يبدأ العام الدراسى الجديد 2020-2021 ؟

تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الأول 17 أكتوبر 2020 وتستمر لمدة 14 أسبوعا لتنتهى فى 21 يناير 2021.

س2 ما هو موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول؟

تجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من السبت 23 يناير 2021 وتسمتر حتى الخميس 4 فبراير 2021 وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

س3 متى تبدأ إجازة نصف العام الدراسى الأولى للجامعات؟

تبدأ إجازة نصف العام الدراسى من 6 فبراير 2021 ، حتى 18 فبراير 2021 .

س4 ما موعد انطلاق الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات ؟

ينطلق الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات 20 فبراير 2021 لمدة 16 أسبوعا وينتهى الخميس 10 يونيه 2021

س5 ما موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات؟

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو 2021 وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

س6 ما هو نظام الدراسة فى الجامعات بالعام الجامعى 2020-2021 ؟

تطبق الجامعات فى العام الدراسى الجديد منظومة التعليم الهجين والتي تمزج بين التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

س7 ما هو عدد الطلاب المستجدين فى الجامعات الحكومية؟

اجرت وزارة التعليم العالى من خلال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات تنسيق طلاب الثانوية العامة البالغ عدد أكثر من 490 ألف طالب وطالبة ، حيث تم قبول 149 ألف طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق و254512 ألف طالب بالمرحلة الثانية للتنسيق ، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الثالثة الجارى تنسيق قبولهم بالكليات المتبقية والمعاهد 86 ألف و 165 طالب وطالبة كما أنه سيتم إضافة الطلاب الناجحين فى دور الثانى بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.

س8 هل سيكون حضور الطلاب يوميا للجامعات؟

سيكون حضور الطلاب للكليات أيام محددة بحسب ما تقره كل كلية وفقا لطبيعة الدراسة بها بواقع 3 أيام حضور للجامعة وباقى الأسبوع تطبيق منظومة التعلم عن بعد أون لاين

س9 ما هى إجراءات دخول الجامعات فى ظل كورونا ؟

وضعت وزارة التعليم العالى مجموعة من الضوابط لإعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة وكذلك الأزهر الشريف بداية من عند مدخل الجامعة حيث يجب ان يتم إجراء فحص درجة الحرارة للطلاب .

س10 هل يجوز منع طالب من الدخول إلى الجامعات ؟

أي طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق، فلن ُيسمح له بالدخول

س11 ما هي الإجراءات المتبعة عند اكتشاف ارتفاع حرارة أحد الطلاب ؟

التوجه إلى عيادة او مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبى عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج

س12 هل مسموح بالزيارات الشخصية إلى الحرم الجامعى ؟

لا يسمح بالزيارات الشخصية مطلقا داخل الجامعات بالعام الدراسى الجديد 2020-2021 ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

س13 هل يسمح للكادر الجامعى والطلاب والعاملين مغادرة الجامعة ؟

يمتنع على الطلاب والعاملين بالجامعات مغادرة الجامعة قبل نهاية اليوم الدراسى واذا ما غادروها لأسباب طارئة لن يسمح لهم بالدخول مرة ثانية إلا اذا خضعوا للفحص الحرارى مرة أخرى.

س14 ما هي آلية التعامل عند اكتشاف حالات مصابة بكورونا؟

في حال تم الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسؤول من الإدراة الطبية في الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة او المستشفى الجامعى التابع للجامعة.

س15 ما هي طريقة التعامل اذا ما تم اكتشاف إيجابية فحص كورونا ؟

حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية، يتم تتبع كافة الأشخاص الذين اختلط بهم الشخص المصاب: أي شخص أمضى معه المصاب أ كثر من 15 دقيقة ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور الأعراض، أو اليوم الذي جاءت فيه نتيجة فحص PCR إيجابية (سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو زملاء، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي مدته 3-10 ايام وفقا للأعراض، تبدأ من يوم إجراء فحص PCR للشخص الذي جاء ًنتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور الأعراض، في حال أ كدها الطبيب.

س16 ما هي ترتيبات تحقيق التباعد الجسدى داخل الجامعات ؟

التأكد من المحافظة على التباعد مسافة مترين بين الأشخاص في جميع المناطق المشتركة، ومناطق خدمة المتعاملين، والمناطق الأخرى المشابهة التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من الطلبة والكوادر والزوار.

س17 ما هي إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات التدريس ؟

ينبغي أن يتيح تصميم قاعات التدريس مجال للمحافظة على التباعد الجسدي، أي إبقاء مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب وآخر في الصف نفسه، شريطة ارتداء جميع من في الصف للكمامات.

س18 هل يوجد غرف عزل مخصصة بالجامعات ؟

تخصيص غرفة عزل منفصلة عن غرفة التمريض ، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة من كوفيد 19 مع وضع إجراءات للتطهير وفقا ً للتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وزارة الصحة والسكان.

س19 ما هي إجراءات فتح قاعات تناول الطعام ؟

يمكن فتح قاعات تناول الطعام للاستخدام الفردي، وذلك لتناول الطعام والشراب فقط، مع الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين. والا يسمح بإقامة البوفيهات أو أي شكل آخر من التجمعات.

س20 ما هي آليات تقديم الخدمات التعليمية للطلاب؟

ستختلف نسبة الطلبة بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة ولكل جامعة حرية الاختيار في تحديد عدد الطلبة في كل قاعة دراسية ، شريطة إبقاء مسافة آمنة قدرها متر ونصف على الأقل بين كل طالب/ شخص وآخر.

س21 وماذا عن تقديم الخدمات التعليمية لطلاب الكليات العلمية ؟

بالنسبة لتعليم الطلبة بالكليات العملية فينبغي أن يكون ضمن مجموعات "ثابتة" تضم عشرة طلاب فما دون، ونقصد بكلمة "ثابتة" هنا أنه ينبغي أن يبقى نفس الطلبة في هذه المجموعة دون تغيير في كل يوم دراسي. وينبغي الاهتمام بحيث لا يمكن لأعضاء المجموعات الآخرين من خارج هذه المجموعة الثابتة الوصول إليها، يجب تخصيص كرسي وطاولة محددة لكل طالب، ولا ُيسمح بتبديل أماكن الجلوس أو تبادل الكراسي.

س22 هل يسمح بإقامة فعاليات مشتركة ومناسبات داخل الحرم الجامعى؟

قررت وزارة التعليم العالى إلغاء المناسبات الخاصة أو تأجيلها، بما في ذلك المهرجانات، واحتفالات الأعياد، والعروض الخاصة، والمسابقات الرياضية حتى إشعار آخر.

س23 ما هو مصير الأنشطة الجماعية بالجامعات فى العام الدراسى الجديد ؟

تعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات، والاحتفالات، والمعسكرات الرياضية والطالبية.

س24 ما هي خطة الجامعات لجمع معلومات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؟

مع بداية العام الدراسي، ينبغي على الجامعة جمع استمارات إفصاح عن الوضع الصحي والسفر لجميع الطلبة والكوادر ويمكن للجامعة إعداد نماذج لهذه الاستمارات وتزويدهم بها.

س25 هل سيتم فتح المكتبات بالجامعات ؟

نعم سيتم فتح المكتبات ولكن دخول المكتبات على دفعات بينها فواصل زمنية، والقيام بما يكفي من إجراءات التنظيف والتطهير الدورى، ينبغي الحفاظ فى أماكن القراءة على التباعد الجسدي مسافة متر ونصف بين الطلبة .

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س26 ما هي استعدادات المستشفيات الجامعية ؟

من المقرر أن ترفع المستشفيات الجامعة درجة الاستعداد القصوى مع العام الدراسى الجديد للعمل على توفير الخدمات الطبية عند وجود اشتباه بين الكادر الجامعى أو الطلاب أو العاملين

س27 هل تعيد الجامعات فتح المصليات ؟

نبغي أن تبقى المصليات ُمغلقة، حتى يصدر قرار حكومي بالسماح بفتح المصليات في مختلف المنشآت العامة.

س28 ما هي طريقة التعامل مع الحالات غير المستقرة من المرض حال عدم وجود مستشفى جامعى؟

في حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة

س29 هل تتيح الجامعات عقد اجتماعات مباشرة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؟

ينبغي التشجيع على التدريس عن بعد وكذلك عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، ما لم يكن هناك حاجة ملحة للاجتماع في مكان واحد، وينبغي حينها أن يتم الترتيب له عبر موعد بالبريد الإلكتروني، كما يحتاج للموافقة عليه قبل انعقاده.

س30 هل تم تحديد موعد ثابت لأعمال الصيانة وتسليم الطرود؟

بالنسبة لأعمال الصيانة أو تسليم السلع والطرود، فينبغي أن تتم بعد ساعات العمل الرسمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وبخاصة عند استلام الأشياء وتسليمها، إذ ينبغي أن يتم ذلك في موقع محدد وباتباع أسلوب يتجنب الملامسة والتطهير باستخدام الكلور او اكاسيد الهيدروجين.

س31 ما هي أماكن عزل من تظهر عليهم أعراض كورونا ؟

يجب إلزام الطلبة والعاملين والكوادر الجامعية الذي تظهر عليهم الأعراض باتباع سياسة الدولة حول "البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.

س32 هل سيتم إعادة تشغيل المدن الجامعية؟

الجامعات اتاحات التقدم للسكن بالمدن الجامعية مع وضع ضوابط التسكين ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية

س33 ما هي طبيعة الوجبات التي ستقدمها المدن الجامعية للطلاب؟

بدأت الجامعات تدرس تقديم الوجبات الجافة أو الوجبات المطهية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

س34 متى يسمح بعودة من ثبت إيجابية الفحص إصابته بكورونا ؟

إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر أو الزائرين أو الطلبة بالفيروس بحسب نتيجة فحص PCR صادرة معمل معتمد لا ُيسمح لهم بالعودة إلى الجامعة إلى حين الحصول على شهادة من مستشفى جامعى او معتمد تفيد بأنهم قد أنهوا فترة العزل/ الحجر الصحي.

س35 هل تستقبل قاعات التدريس الطلاب بكامل طاقتها الاستيعابية؟

لن يتم استخدام القاعات بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك لضمان محافظة مستخدمي هذه القاعات على التباعد الجسدي مسافة متر ونصف أثناء الحصة.

س36 كيف تصل الجامعات للمخالطين حال تأكد إصابة أحد بفيروس كورونا؟

تحتفظ الجامعة بسجلات كافية لكوادرها وزائريها وأعضائها وطلبتها بما في ذلك أسماؤهم، وأرقام هواتفهم وجداول العمل والتدريس، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة في حال أصبح تتبع حالات المخالطة عن ُقرب مع هؤلاء أمراً ضروريا وكذلك الاحتفاظ بسجلات عمل للكوادر تتضمن معلومات دقيقة، ُيستفاد منها في تتبع حالات المخالطة.

س37 ما هي قواعد التنظيف والتطهير بالجامعات؟

بالنسبة للمناطق والمرافق العامة في الجامعة (دورات المياه، وغرفة الطعام، ومناطق الانتظار، وما شابه ذلك) فينبغي تنظيفها وتطهيرها في كل ساعة أو بعد كل استخدام. وينطبق ذلك أيضاً على المناطق/ الأسطح التي يكثر استخدامها مثل مقابض الأبواب، وطاولات الطعام، والاستراحات، وأزرار المصاعد، وما شابه ذلك.

س38 كيف يكون نظام حضور الطلاب فى الكليات؟

تحدد الكليات نظام الدراسة والحضور بحسب طبيعة كل كلية .

س39 ما هي إجراءات الحد من كورونا وكيفية التطهير بالجامعات؟

وضع ملصقات توعوية/ إرشادية تصف خطوات غسل الأيدي بجانب الأماكن المخصصة لذلك، وإرسال تعميمات إضافية حول إرشادات التطهير إلى الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين عبر الموقع الالكترونى قبل فتح الجامعة، وينبغي وضع ملصقات مماثلة في جميع مباني الجامعة (نظافة الجهاز التنفسي، والتباعد الجسدي) وما شابه ذلك.

س40 هل تفتح الجامعات دورات المياه مرة أخرى؟

نعم مع التأكيد على عدم ازدحام دورات المياه عبر الحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها في الوقت ذاته، واجراء تطهير دورى لها.

س41 كيف تدعم الجامعات الطلاب ذوى الهمم؟

سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الطلاب من أصحاب الهمم، الذين لديهم أنواع معينة من الإعاقة أو صعوبات في التعلم على المستوى المطلوب من الإشراف والدعم عند حاجتهم لذلك.

س42 كيف تتعامل الجامعات مع النفايات الملوثة؟

سيتم توفير مخزون كاف من الكمامات والقفازات والمطهرات، كما ينبغي توفير سلات مهملات خاصة لإلقاء المواد المستعملة بحسب توصيات وزارة البيئة ، مع مراعاة المعايير المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية و وزارة الصحة في إدارة النفايات، وبخاصة النفايات الملوثة.

س 43 هل سيتم تشغيل المصاعد فى الجامعات ؟

يجب وضع علامات على الأرض في جميع المصاعد تشير إلى الأماكن الصحيحة للوقوف من أجل الحفاظ على التباعد الجسدي، وعلى مستخدمي المصاعد الالتزام بهذه العلامات.

س44ما هي آليات التعامل مع الكوادر الجامعية والطلبة من أصحاب الأمراض المزمنة؟

وضعت وزارة التعليم العالى خطة التعامل فى العام الدراسى الجديد والتي من ضمنها أن الطلبة والكوادر الجامعية الذي لديهم أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وغيرها أو مناعة منخفضة فينبغي توفير وسائل تعليم بديلة لهم مثل التعليم الإلكتروني وذلك حتى إشعار آخر.

45 ما هي آلية دفع المصروفات الدراسية للعام الجامعى 2020 ؟

يجب التشجيع على الدفع بالطرق الإلكترونية، علماً بأن الدفع النقدي مازال مقبولا.

س46 ما هي طريقة الاشتراك وأداء الأنشطة الصيفية؟

حتى الآن تستعد الجامعات لإجراء الأنشطة الصيفية عبر الإنترنت

س 47 ما هي الارشادات الخاصة بالتعامل مع المختبرات العلمية والاستديوهات الفنية وقاعت الموسيقى؟

يجب تأمين تهوية مناسبة لكافة هذه الأماكن، إن تيسر، وذلك باستخدام تهوية طبيعية عبر فتح النوافذ أو وحدات التهوية، وتنظيف تطهير الأماكن/ الأسطح/ المعدات التي تكثر ملامستها بصفة دورية ، وذلك بعد كل استخدام، للحد من انتشار العدوى كما ينبغي تشجيع الطلبة على جلب معداتهم/ أدواتهم إن أمكن.

س48 ما هي آلية التعامل مع الكتب المستخدمة؟

يجب وضع كافة الكتب التي تم استخدامها في حاوية مخصصة عليها لافتة واضحة، حتى يتم تهويتها او تطهيرها للتاكد من خلوها من مسببات العدوى قبل إعادة الاستخدام.

س49 ما هي طرق التعليم البديلة للطلاب الذين لن يستأنفوا الدوام الاعتيادى فى الجامعة؟

للجامعة توفير وسائل تعليم بديلة للطلبة الذين لن يستأنفوا الدوام الاعتيادي في الجامعة، بمن فيهم الطلبة الذين يعانون من أمراض خطيرة، أو الطلبة في العزل أو الحجر الصحي، وما شابه ذلك.

س 50 ما هي خطة الجامعات للتوعية والتواصل ؟

تمثلت خطة وزارة التعليم العالى فى ضرورة التأكد من استخدم عدد كاٍف من قنوات التواصل والتدريب التي يسهل الوصول إليها، وذلك لإبقاء كافة الكوادر والطلبة على اطلاع على آخر المستجدات بالترتيبات الجديدة والممارسات المتبعة وأساليب التطهير المعتمدة للعام الدراسي الجديد.

