وزير النقل يطالب بعدم التهاون فى إجراء كشف مخدرات دورى ومفاجئ لعمال القطارات

طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إجراء كشف مخدرات دورى وفجائى لكافة طوائف التشغيل وعمال القطارات بالسكة الحديد واستبعاد من تثبت ايجابية نتيجة تحليله من التشغيل وتطبيق اللائحة عليه.

كانت وزارة النقل أعلنت فى أعقاب واقعة قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهيئة كالتالى:

1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادى رئيس القطار بخصم أجر 50 يوماً ( خمسون يوماً ) من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة.

2. تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة.

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3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.



وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءا لوطنهم وشعب مصر العظيم.



