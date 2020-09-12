أمير كرارة يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها.. صور

احتفل النجم أمير كرارة، بحفل زفاف شقيقته شقيقته وسط حضور أقتصر علي أسرة العروسين فقط، والفنان أحمد صلاح حسني، والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، حيث ظهر النجم أمير كرارة خلال الصور أثناء رقصه مع شقيقته، وانهالت الدموع من عينه فرحًا بزواج شقيقته التي بدورها قامت بتجفيف دموعه.

وفى سياق آخر، يستعد النجم أمير كرارة، لمسلسله الجديد "عمر الناجى"، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 8 حلقات، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

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وعلم اليوم السابع، أن المسلسل سيقدم على سلسلة أجزاء، أسوة بالمسلسلات الأمريكية، فضلا عن ترجمته بعدة لغات، نظرا لضخامة الإنتاج والسيناريو الجيد والقصة التى يقدمها بيتر ميمى وكرارة سويا، كما يتم تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.