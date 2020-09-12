التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع صاحب شركة على يد أسرة زوجته فى الشيخ زايد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مصرع صاحب شركة، حيث تبين أن أسرة زوجته قامت باحتجازه داخل شقة سكنية بالشيخ زايد؛ بسبب خلافات زوجية بينه وبين ابنتهم، وأن الخلاف احتد بين الطرفين، وخشى المجنى عليه من أن يتعرض للاعتداء من قبل أفراد أسرة زوجته، فحاول الهرب منهم، بالقفز من شرفة المنزل؛ إلا أنه اختل توازنه فسقط على الأرض ولقى مصرعه فى الحال.

وتبين من خلال تقرير مفتش الصحة، أن المجني عليه أصيب بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده، ونزيف داخلي أدي إلى وفاته.

ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل، وشقيقها، ووالدتهما وشخص آخر يرتبط بعلاقة قرابة بهما، لاتهامهم باحتجاز زوج المتهمة، بسبب خلافات أسرية، داخل شقة بالشيخ زايد، مما أدى إلى سقوطه أثناء محاولة الهرب منهم ومصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من نافذة عقار، بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك شركة، به إصابات متفرقة وكسور بجسده، وأشارت تحريات رجال المباحث أنه تعرض للاحتجاز على يد زوجته وشقيقها، ووالدتهما وأحد أفراد عائلتهما، بسبب خلافات أسرية، وتعرض للسقوط خلال محاولته الهرب من النافذة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



