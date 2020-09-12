إلهام شاهين تحتفل بخطوبة شقيقها أمير.. صور

حرصت النجمة إلهام شاهين، على توجيه رسالة تهنئة لشقيقها الفنان أمير شاهين، بمناسبة خطوبته اليوم على منة جاب الله، حيث نشرت صورا جديدة لهما عمر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "مبروك يا حبيبي".

وكان أمير شاهين احتفل بخطوبته اليوم فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

Advertisements

وفي وقت سابق، شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة من حفل خطوبة الفنان أمير شاهين على منة جاب الله، موجهة التهنئة للعروسين قائلة: "ألف مبروك خطوبة أمير شاهين الغالي على منة جاب الله".





وتعمل منة جاب الله، خطيبة أمير شاهين، مونتيرة وآخر أعمالها كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، كما كانت مساعدة مونتير لفيلم "حرام الجسد" للفنانة ناهد السباعى، وتخرجت منة من المعهد العالى للسينما.

