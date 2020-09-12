تقليل الاغتراب.. تعرف على شروط التحويل لكليات غير مناظرة

أعلن وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبد الغفار، إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق يوم السبت 12 سبتمبر حتى الأربعاء 16 سبتمبر، وفقا لقواعد وشروط التوزيع الجغرافى والإقليمية وفى حدود نسبة 10% سواء التحويل المناظر أو غير المناظرة.
ويسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.
وتتضمن شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة ما يلي:
1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام / انتساب ).
2- يشرط استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.
ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة سوهاج وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم - الآداب – التجارة ...وغريهم) فى جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
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