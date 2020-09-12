وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادى وموقف شجاع

أكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل، يعد إجراء سياديا ويمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ورؤيته الثاقبة ، وهذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخليا وخارجيا ويساهم فى تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار.
وأوضح وزير الداخلية البحرينى، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية، أن بلاده تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد فى إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة .
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