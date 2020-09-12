بدء مراسم افتتاح محادثات السلام الأفغانية فى قطر

بدأ منذ قليل، مراسم افتتاح محادثات السلام الأفغانية في قطر.
وقال رئيس لجنة السلام التابعة للحكومة الأفغانية، في مستهل محادثات السلام إنه سيتذكر اليوم بوصفه نهاية لمعاناة شعب أفغانستان.
وتبدأ المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بهدف إنهاء صراع يدور منذ نحو 20 عاما، وأدى إلى تدمير البلاد وسقوط عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين، ويمثل هذا أيضا أطول عمل عسكرى للولايات المتحدة فى الخارج.
وقال مسؤولون ودبلوماسيون ومحللون إنه على الرغم من أن الجمع بين الطرفين على طاولة المفاوضات يعد إنجازا فى حد ذاته فإنه لا يعنى أن الطريق للسلام سيكون سهلا.
وقالت ديبورا ليونز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة فى أفغانستان أمام مجلس الأمن الدولى هذا الشهر "يجب أن تتناول لمفاوضات سلسلة من الأسئلة العميقة حول نوع الدولة التى يريدها الأفغان".
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