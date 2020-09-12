الاهلي يرفع عقد عمرو السولية إلى 11 مليون جنيه سنوياً

استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق ليُصبح 11 مليون جنيه سنوياً حيث سيتم تعديل العقد خلال الفترة القليلة المقبلة مع تمديده من أجل تحصين اللاعب وعدم رحيله في ظل سياسة إدارة النادي الحالية بالحفاظ على قوام الفريق الاساسي ورفع قيمة عقود بعض اللاعبين المُخلصين بما يتناسب مع حجم عطاؤهم وإنتاجهم مع الفريق ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد. ويُفاضل مسئولو الاهلي بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد وهو ما سيتم حسمه في ضوء الإجتماعات المقبلة بين الخطيب ولجنة التخطيط مع المدير الفني للفريق للوقوف على أفضل الحلول بالنسبة للفريق لاسيما وأن النية كانت تتجه للإستغناء عن وليد أزارو في البداية قبل أن يفكر مسئولو النادي في إعادة المهاجم المغربي وعدم ضم أجنبي أخر قبل أن يظهر في الصورة مقترح جديد بعودة أزارو وبيع أجاي وجيرالدو من أجل ضم لاعب أجنبي صاحب قدرات فنية عالية وهو ما سيتم حسمه قريباً.



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