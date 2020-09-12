محاولة قتل عمرو عبد الجليل فى فيلم "الخطة العامية"

يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور مدير بنك خلال أحداث فيلم "الخطة العامية" المقرر عرضه فى السينمات قريباً، وخلال الأحداث هناك محاولة لقتل عمرو عبد الجليل بعد مساعدة على ربيع وغادة عادل وتوتا، بسرقة البنك التى يعمل فيه وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

وكان محمد عبد الرحمن "توتا" طرح الأفيش الدعائى للفيلم على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتصدر الأفيش أبطال الفيلم علىربيع وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.

فيلم "الخطة العامية" يشارك فى بطولته بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقةالبنك.

يشار إلى أن عمرو عبد الجليل يشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى والذى يواصل تصويره بشكل يومىفي الديكور الخاص به باستوديو شريف عرفة.

وعرض لـ عمرو عبد الجليل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى من إخراج ياسر سامى وتأليفعمرو سمير عاطف، وشارك كل من سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى وآخرين من النجوم.

