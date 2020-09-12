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أحمد شوبير ينعى عزمى مجاهد ويقدم العزاء لأسرته

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نعى الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، الكابتن عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس "كوفيد 19".

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أتقدم بخالص العزاء فى وفاة الكابتن عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفى منذ قليل عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

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عزمى مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، ولعب عزمى مجاهد فى دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

توج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كل البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب.

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامى باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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