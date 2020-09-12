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طالبان تتحدث عن تشكيل حكومة إسلامية ومقبولة من الشعب الأفغاني

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قال الناطق السياسي باسم حركة طالبان الأفغانية ، إن وقف إطلاق النار هو أحد المواضيع التي ستتم مناقشتها ، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة إسلامية في أفغانستان من أبرز النقاط التي سيتم الحديث عنها في المفاوضات.

 

وأضاف الناطق باسم طالبان في مقابلة تليفزيونية على هامش انطلاق مفاوضات السلام الأفغانية اليوم السبت: نريد أن تكون هناك حكومة مقبولة من كل الشعب الأفغاني ، ونتوقع أنه ستكون هناك عراقيل من الطرف الآخر ، ولكن نتمنى أن لا يفعلوا ذلك.

وانطلقت اليوم السبت محادثات السلام بين ممثلين للحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنعقد المحادثات المنتظرة في أعقاب اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أبرمته واشنطن مع طالبان في فبراير.

 

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وقال عبد الله عبد الله رئيس مجلس السلام في أفغانستان، إن اجتماع الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يتيح إمكانية إبرام اتفاق سلام لإنهاء صراع دام عقودا.

وأضاف خلال مراسم افتتاح محادثات السلام في فندق بالعاصمة القطرية الدوحة "أعتقد أنه إذا مد كل منا يده للآخر وعملنا بصدق من أجل السلام فسوف تنتهي المعاناة الراهنة في البلاد".

وقال زعيم طالبان السياسي إنه يتطلع لأفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار، مضيفا أن أفغانستان لا بد أن تكون دولة مستقلة.

 

وتبدأ المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بهدف إنهاء صراع يدور منذ نحو 20 عاما، وأدى إلى تدمير البلاد وسقوط عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين، ويمثل هذا أيضا أطول عمل عسكرى للولايات المتحدة فى الخارج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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