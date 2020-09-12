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سقوط عاطل بحوزته كيلو ونصف أستروكس وأقراص مخدرة فى بولاق الدكرور

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، و300 قرص مخدر فى بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

توصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، اتجار عاطل يدعى "ح.م" بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، بالإضافة إلى 300 قرص مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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