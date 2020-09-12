مؤمن زكريا يوجه رسالة شكر للأهلى بعنوان "عشت معكم أسعد أيام حياتى"

وجه مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى رسالة شكر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، إلى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب مؤمن "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".



مؤمن زكريا

واحتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة بالفريق الأول بتكريمه عصر أمس، بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق قبل مباراة الإسماعيلي، التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.

وقال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في كلمته في حفل تكريم مؤمن، إنه يتمنى شفاءه وعودته سريعًا إلى الفريق، مؤكدًا أن الأهلي سيقاتل من أجل حصد دوري الأبطال الأفريقي هذا الموسم وإهداء اللقب له.

من جانبه شدد وليد سليمان، لاعب الفريق، على تقديم كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي ظروفه الصحية الحالية. مؤكدًا أن جميع لاعبي الأهلي يتوجهون بالدعاء دائما لله، من أجل تعافي مؤمن وتخطي هذه الظروف.

من جانبه قال علي معلول، لاعب الفريق، إنه يثق في قدرة مؤمن زكريا وقوته لتخطي هذه الظروف الصحية. مشددًا على أن مؤمن زكريا لاعب مقاتل، وقادر على العودة بقوة والتعافي من أزمته الصحية.

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من جانبه قال عمرو السولية إنهم جميعا كلاعبين يساندون مؤمن زكريا ويدعمونه بشكل مستمر، من أجل مساعدته على تخطي أزمته الصحية الحالية، معربًا عن آماله بأن يتعافى اللاعب ويعود من جديد للوجود معهم في التتش.

وقال اللاعب محمد محمود: «الجميع يعلم الظروف التي أمر بها بعد جراحتَي الرباط الصليبي، ولكني يوميا أتوجه بالدعاء في صلاتي إلى الله حتى يتعافى مؤمن زكريا من أزمته».

وأضاف: «أدعو لمؤمن بالشفاء بشكل مستمر، ولا أفوت صلاة دون ذكر اسم مؤمن زكريا حتى يتعافى من أزمته الصحية».

وقال جونيور أجايي: «مؤمن زكريا لاعب مخلص جدا ويمتلك قلبًا طيبًا، وأتمنى أن يعود سريعًا إلينا.. نحن جميعا ندعمه ونسانده لتخطي الأزمة الحالية».

