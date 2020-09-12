الداخلية تسمح لسجين بالخروج لتشييع جنازة والدته فى ديرمواس بالمنيا

وافقت الداخلية على الالتماس المقدم لخروج (أحد نزلاء سجن مركز شرطة دير مواس بالمنيا) من محبسه، لتشييع جنازة والدته بمدافن العائلة بدائرة المركز، حيث تم السماح للسجين المذكور بحضور مراسم تشييع الجنازة وإعادته لمحبسه عقب تلقى واجب العزاء، وقد لاقى ذلك استحسان أهليته والمواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة لوزارة الداخلية.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انتهاء العقوبة، وذلك من خلال التأهيل النفسى والإجتماعى لكافة نزلاء السجون.
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