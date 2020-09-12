أعضاء مجلس الزمالك يقدمون العزاء لأسرة عزمى مجاهد نجم النادى السابق

تقدم أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بالعزاء فى وفاة عزمى مجاهد، مدير إدارة المتابعة الذى وافته المنية صباح اليوم، السبت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وجاءت البداية بأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس قلعة ميت عقبة، الذى حرص على نعى الراحل عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله إن أنا سمعت صوتك.. وسمعتك وإنت بتقولى ازيك يا أبوحميد زى ماعودتني.. وانت بتسال عن والدى وبتقولى جلال بك عامل إيه.. حتى وانت فى مرضك جدع وبتجامل الناس... ابن البلد .الجدع.. المجامل لأى حد.. أول واحد تقف فى شده أى حد حتى ولو كنت زعلان منه....بوفاتك جزء كبير من تاريخ والدى راح.....وداعا يا أبو أمير.. وداعا يا أسطوره الكره الطائرة.. وداعا يازميل مجلس الاداره... وداعا حبيبى وحبيب الكل ( عزمى مجاهد)".

كما تقدم إسماعيل يوسف، نجم الكرة المصرية والقائم بأعمال أمين الصندوق بالزمالك، بنعى لرحيل الراحل عزمى مجاهد قائلا عبر حسابه على "تويتر":"البقاء والدوام لله الله يرحمك يا كابتن عزمي ويحسن إليك ويصبر أمير والأسرة".



نعي تيجانا

فيما تقدم رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، بواجب العزاء فى وفاة عزمى مجاهد، حيث نشر عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلاً: "نعزى أنفسنا وجميع رياضى مصر فى وفاه الكابتن عزمى مجاهد اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وادخله الجنه دون حساب".

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وكتب حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عبر حسابه الشخصى: "البقاء والدوام لله عزمى مجاهد كان له فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على ناس كتير وانا منهم الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا كابتن عزمى".

كان عزمى مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، حيث لعب عزمى مجاهد فى دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

وتوج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب، كما اتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديرًا للمركز الإعلامى باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

