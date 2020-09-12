عودة دورى المتعة والإثارة.. 4 مباريات نارية فى افتتاح الدورى الإنجليزى.. ليفربول بطل البريميرليج يتوعد ليدز يونايتد الصاعد حديثاً.. رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح.. وأرسنال يخشى مفاجآت فولهام فى حضور محمد الننى

تنطلق منافسات النسخة الـ 29 من للدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021 فى الواحدة والنصف من ظهر اليوم، السبت، بعدد من المواجهات القوية، أبرزها ليفربول أمام ليدز يونايتد وآرسنال ضد فولهام ووست هام يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس أمام ساوثهامتون، وتشهد تحديات كبيرة لنجوم المنتخب الوطنى المحترفين بالبريميرليج.

وستشهد انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز ظهور عدد من لاعبى الفراعنة، حيث سيقود محمد صلاح فريق ليفربول فى أولى مواجهات حملة الدفاع عن اللقب أمام ليدز يونايتد، بينما سيظهر محمد الننى بقميص أرسنال فى مواجهة فولهام أملاً فى الحصول على مركز أساسى بتشكيل المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا.

أرسنال يقص الشريط فى مواجهة فولهام



يفتتح أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، منافسات الموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز 2020-2021، بمواجهة فولهام في أولى مباريات البريميرليج، فى تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب كرافن كوتيج، وسيحاول الننى الظهور بشكل مميز فى مباراة اليوم لحجز مكان ضمن كتيبة ميكيل أرتيتا، بعدما أعلنت إدارة النادى الإنجليزى رغبتها فى بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكان الننى قد ظهر بمستوى جيد بعد عودة النشاط الكروى عقب توقف كورونا، مما يمنحه فرصة في التمسك بقميص أرسنال.



بيليرين

أرتيتا فى تحدى المنافسة على المربع الذهبى



ويبدأ أرسنال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مختلف تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا الذى غيّر الكثير داخل الفريق اللندني وسيقدم المزيد فى الموسم الجديد، بعد مكافأته من إدارة الجانرز بتغيير المسمى الوظيفى له من مدرب إلى مدير فنى، عقب تكليل نجاحه بالفوز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، وكأس الدرع الخيرية أمام ليفربول.



الننى

وسيقاتل أرسنال من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبى للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 4 سنوات، منذ أن أنهى الجانرز موسم البريميرليج في المركز الثانى.

تنطلق مباراة أرسنال ضد فولهام فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب كرافن كوتيج، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 و beIN Sports HD 1.

محمد صلاح يقود ليفربول



ويقود محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، كتيبة يورجن كلوب فى مواجهة ليدز يونايتد بانطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب آنفيلد، بعدما استطاع قيادتهم للتويج بلقب البريميرليج فى الموسم المتوقف بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" 2019-2020



صلاح

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تقام مباراة ليفربول في مواجهة ليدز يونايتد بمباراة الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز، فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب آنفيلد، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2 وbeIN Sports HD1

رقم قياسى ينتظر محمد صلاح أمام ليدز يونايتد



يمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام ، ما يضاهي إنجاز تيدى شيرينجهام بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

وأشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، بالدور الكبير الذى يلعبه النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز فى السنوات الأخيرة، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة ليدز يونايتد في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب عن محمد صلاح، "إنه مهم للغاية.. الطريقة التى لعبنا بها يمكن أن تساعده، داخل وخارج الملعب، لم يتعامل معه الجميع بنفس الطريقة التى تعاملنا بها معه".

وأضاف كلوب، "لقد جعل نفسه بمزاج مميز وهذا ما يجعله اللاعب الذى هو عليه وآمل أن يستمر طويلا"، وواصل كلوب تصريحاته عن صلاح قائلا: "أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكنه تحطيمه".



