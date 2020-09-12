الكمسارى صاحب واقعة القطار يعتذر للمجند والقوات المسلحة ووزارة النقل.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للكمسارى صاحب واقعة القطار، والذى دخل فى مشادة مع مجند، من أجل ثمن التذكرة، الأمر الذى دفع السيدة المصرية صفية، لدفع الأجر للمجند، وهو ما اعتبره المصريون موقفا بطوليا من السيدة المصرية، والتى تلقت الإشادات والتكريمات من العديد من مؤسسات الدولة، مثل القوات المسلحة، والمجلس الوطنى للمرأة وغيره.

الكمسارى صاحب الواقعة، عادل فاروق عبد الهادى ظهر فى مقطع على "السوشيال ميديا"، وهو يعتذر لكافة الأطراف المعنية بالواقعة، حيث قال، بعتذر للمجند اللى غلطت فى حقه، رقم اتنين المؤسسات العسكرية، ورئيس الجمهورية، ووزير النقل .. بقدم اعتذار .. وعمرها ما هتتكرر.. وللست اللى دفعت ألفلوس.. ونشيلها فوق راسنا".



الكمسرى

وتابع الكمسرى، "أنا كنت فى يوم فى الجيش زيه .. وخادم الجيش من 28 سنة فى سلاح الدفاع الجوى .. فى مركز تدريب بإسكندرية ودهشور .. اللواء 104 دفاع جوى.. وهذا يعتبر اعتذار لإبنى ولوالدنا رقم واحد سيادة الرئيس".



صاحب الواقعة

وعن العقوبة التى تلقاها، قال الكمسارى، "أنا مش حمل خصم جنيه واحد .. وديه غلطة ومش هتتكرر".

وكانت وزارة النقل أعلنت فى بيان صادر عنها قبل يومين انتهاء التحقيق الفورى الذى وجه به المهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة، بالتجاوز فى حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقًا للائحة نظام العاملين بالهيئة كالتالى:-

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1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادى – رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا (خمسون يومًا ) من راتبه لما بدر منه تجاه أحد أبطال القوات المسلحة وعدم اتخإذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

2. تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لما بدر منه تجاه أحد أبطال القوات المسلحة فى هذه الواقعة وعدم اتخإذ التدابير الاحترازية الازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة فى مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبى مخدرات والكشف الطبى النفسى.



