جول مورنينج.. محمد صلاح يدمر ساوثهامبتون بصاروخية فى البريميرليج

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، واحدا من أجمل أهدافه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في شباك ساوثهامبتون بموسم 2017-2018.

وسدد محمد صلاح كرة صاروخية رائعة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31 من زمن المباراة سكنت الشباك يمين حارس ساوثهامبتون، ليساهم النجم المصرى في فوز ليفربول بنتيجة 3-0 بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح موسما جديدا للبريميرليج مع ليفربول في مواجهة ليدز يونايتد، المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.