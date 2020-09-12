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تحرير 25 قضية تموينية مختلفة خلال حملة على الأسواق بأسوان

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم السبت، من ضبط 25 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق، شملت 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 505 حكما، على النحو التالى 116 حكم حبس جزئى، و21 حكم حبس مستأنف، و 215 أحكام غرامات و 153 أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية ، تم ضبط 25 قضية ، على النحو التالى : تم تحرير 23 محضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية، وتم تحرير 2 محضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة.

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وفى مجال ضبط القضايا المرورية ، حيث ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة، على النحو التالى:

تم ضبط تروسكل و2 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 83 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 74 مخالفة، وتحرير 136 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 79 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 114 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة اثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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