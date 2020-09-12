مدرب أرسنال يشيد بأداء الننى وتقديمه مباراة استثنائية أمام فولهام

أشاد الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق آرسنال، بالدولى المصرى محمد الننى لاعب خط وسط الفريق، خلال مشاركته فى فوز "الجانرز" على فولهام بثلاثية نظيفة فى افتتاح منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز موسم 2021.

وقال أرتيتا عقب اللقاء، "أرغب فى رؤية الفريق مليء بالعزيمة والطاقة وتنفيذ الأمور التى تعلموها فى التدريبات، هذا ما حدث اليوم جابريل لم يشارك منذ 6 أشهر قبل اليوم كما أن محمد الننى قدم أداءً مميزاً وكان رائعًا منذ اليوم الأول فى التدريبات، أعرفه جيدًا وشاركت معه من قبل لكن اليوم كان استثنائيًا."

وأضاف مدرب أرسنال، "أوباميانج أنا متفائل بأننا سنقوم بتجديد عقده، نأمل أنه فى الأيام القادمة بإمكاننا الحصول على بعض الأخبار الجيدة، لاكازيت هو ضمن خططى، لاعب أنا معجب به للغاية، يعلم أن نكيتياه متواجد وهذا يدفعه للأمام، من يقدم الأداء الأفضل سيشارك، الأمر ذاته لباقى الفريق."

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الهدف الأول أحرزه الفرنسى ألكسندر لاكازيت فى الدقيقة التاسعة بعد أن وضع الكرة بمهارة على يسار الحارس.

وكان المهاجم الفرنسى قد أحرز الهدف الإفتتاحى فى موسم 2017-2018 فى المباراة التى تغلب خلالها آرسنال على ليستر سيتى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإمارات".

واستطاع الوافد الجديد، المدافع جابريال ماجهاليس فى تسجيل هدف آرسنال الثانى بالدقيقة 49 من ضربة رأس، قبل أن يسجا الجابونى بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الثالث فى الدقيقة 57.