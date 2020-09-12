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الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بجوار محطة السكة الحديد بالمنيا

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نجحت سيارات الحماية المدنية فى محافظة المنيا فى السيطرة على حريق  نشب بصناديق أخشاب  بجوار محطة السكة الحديد، وقال مصدر أمنى، إن الحريق نشب فى عدد كبير من الصناديق الخشبية من الناحية الشرقية، وأسفر عن تلفيات فى الصناديق  دون وقوع إصابات بشرية.

وأكد المصدر الأمنى أنه تم الدفع بعدد من سيارات الأطفاء التى توجهت على الفور إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون حدوث إصابات بشرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة أدى إلى اشتعال النيران فى أكوام قش الأشجار والصناديق الموجودة شمال مبانى محطة السكة الحديد، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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