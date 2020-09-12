ملخص وأهداف مباراة فولهام ضد أرسنال فى الدورى الإنجليزى

سجل ألكسندر لاكازيت الهدف الأول للجانرز فى الدقيقة التاسعة من المباراة، بينما سجل جابريال الهدف الثانى فى الدقيقة 50 وسجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة التى انتهت بفوز أرسنال بثلاثية نظيفة.

وحقق الفرنسى ألكسندر لاكازيت رقما مميزا تاريخيا بعد تسجيله الهدف الأول لآرسنال فى مرمى فولهام ليكون أول لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى يسجل الهدف الافتتاحى فى المسابقة للمرة الثانية.

وكان المهاجم الفرنسى قد أحرز الهدف الافتتاحى فى موسم 2017-2018 فى المباراة التى تغلب خلالها آرسنال على ليستر سيتى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإمارات".

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وسجل أيضا بيير إيمريك أوباميانج رقما قياسيا بتسجيله الهدف الثالث لأرسنال، وهو الهدف الـ 55 له منذ أولى لقاءاته مع الجانرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة في تلك المدة.

وقدم محمد الننى مستوى غير مسبوق فى المباراة، واستطاع الاستحواذ على الكرة بشكل جيد خلال 90 دقيقة لعبها بقميص الجانرز ضد فولهام، وقدم عدد من التمريرات المؤثرة منذ انطلاقة المباراة.