الداخلية تواصل اقتحام أخطر البؤر الإجرامية.. مقتل 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط 31 آخرين.. وتحريز 1171 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و15 طن مخدرات.. وضبط قضايا احتيال بـ23 مليار جنيه

مداهمات وحملات أمنية لا تتوقف، وجهود مضنية من رجال وزارة الداخلية تستهدف الخارجين عن القانون، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفى هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية واحدة من أقوى حملاتها الأمنية استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 335 متهما، وبحوزتهم 26 قطع أسلحة نارية، و117 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

ولحماية المجتمع من خطورة البلطجية والعناصر الإجرامية الخطرة، استهدفت وزارة الداخلية عددًا من هذه العناصر، وأسفرت المواجهات عن مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 31 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن "الدقهلية- الغربية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- سوهاج- الأقصر"، بإجمالى مضبوطات 13 قطعة سلاح "رشاش جرينوف- رشاش هيكلر- 5 بنادق آلية – 4 مسدس- 2 فرد خرطوش- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- 810 جراما لمخدر الهيروين- 270 جراما لمخدر الأفيون"، حيث أن المتهمين سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- سلاح نارى- خطف- قتل- شروع فى قتل– مخدرات- مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية- تبديد- شيك- ضرب "، فضلًا عن أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود ـ بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام ـ فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 1171 قطعة سلاح نارى " رشاشين – 2 جرينوف – 120 بندقية آلية – 202 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 81 مسدس– 764 فرد محلى الصنع – 3012 طلقة مختلفة الأعيرة – 1619قطعة سلاح أبيض"، وضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلهم "5 مسدس – 19 فرد محلى – 427 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع".

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة فى ضبط 18 تشكيلا عصابيا، ضموا 48 متهمًا، ارتكبوا 95 حادث سرقة متنوع، وضبط 193 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقته، وكشف غموض 44 حادثا: "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وضبط مرتكبيها بإجمالى 67 متهمًا، وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 487747 حكما قضائيا، بينها 2036 حكم جناية.

ولحماية الاقتصاد الوطنى، وجه قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات على الأسواق، ساهمت فى ضبط "9064 قضية تموينية متنوعة"، بينها ضبط 175 قضية أسطوانة بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1549 أسطوانة بوتاجاز، حيث تقدر قيمة الغاز المدعم 209115 جنيها، وضبط 32 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 187143 لترا لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 8857 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1000,785 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 379 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 269,122 طنا، وضبط 74 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 109,417 طنا.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 76223 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 60315576 جنيها.

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وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1540 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، حيث تم ضبط 141 قضية ضرائب عامة، وكشف 276 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و200 قضية فى مجال الجمارك، و4 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و397 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 346 حكما قضائيا، و156 قضية تحرى مدين ولجان فحص، فضلًا عن ضبط 11 قضية فى مجالات مكافحة جرائم "إتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركى بضائع"، و9 قضايا فى مجالات "استيلاء على المال العام، احتيال مصرفى، طلب رشوة استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع"، بقيمة إجمالية بلغت 23439366317 جنيها مصريا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 1425 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة"، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7متهمين ارتكبوا 3 وقائع متنوعة، ونجحت مباحث المصنفات فى ضبط 122 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وأسفرت جهود شرطة المسطحات المائية عن ضبط 665 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، وضبط 1450 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و145 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم "، و149 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و102 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 464 لنشا سياحيا.

ولحماية الشباب من براثن الادمان، نجحت الجهود فى ضبط 1547 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1746 متهم، بحوزتهم 244 كيلو حشيش، و14962 كيلو بانجو، و36 كيلو هيروين و52 كيلو استروكس و4 كيلو من مخدر الفودو، و3 كيلو أفيون، و271238 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك فى ضبط 10 قضايا بإجمالى 11 متهم، بمضبوطات بلغت "6 طن و272 كيلو جرام"، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 273651 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "43562 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 قيادة تحت تأثير مخدر، 5450 موقفا عشوائيا".

وتمكنت الجهود فى مجال أمن الموانئ، من ضبط 15 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و74 قضية متنوعة من أبرزها "جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب "، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 2792 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار".

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، وإنما نجحت الداخلية فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، من ضبط 295 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 3265 محل مخالف لمواعيد الغلق، وغلق 19 أماكن "أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة"، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 31166 سائق نقل جماعى، فضلًا عن ضبط 6582 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

