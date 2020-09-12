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السوريون يعودون للواجهة بفيلم "الرجل الذى باع ظهره" فى فينيسيا

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يعود الفنانون السوريون مجدداً إلى المهرجانات السينمائية الدولية لهذا العام من جديد مع المخرجة التونسية كوثر بن هنية بفيلم "الرجل الذى باع ظهره"، وبمشاركة مميزة من الفنانة مونيكا بيلوشى، حيث لاقى الفيلم العديد من الإشادات بعد عرضه.

 

ويشارك فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية فى الدورة 77 من مهرجان البندقية الدولى، وعرض الفيلم لأول مرة عالمياً فى هذا المهرجان، ضمن قسم "آفاق"، وهو ضمن إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد.

 

ويحكى الفيلم قصة رحلة المهاجر السورى "سام على" إلى لبنان هرباً بلا أى وثائق ثبوتية من الحرب فى سوريا، حيث يأمل بالالتحاق بحبيبته فى باريس، ولتحقيق ذلك الحلم يقبل فكرة أن يرسم له واحد من أشهر الفنانين وشماً على ظهره.

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يُشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي التي ستُقام في الفترة ما بين 23-31 أكتوبر 2020 في مدينة الجونة، بينما تُقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 25-30 أكتوبر 2020.

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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